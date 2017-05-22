Фетисов: «Блатные дети» в спорте — дискриминация по социальному признаку
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею и заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов поделился мнением о таком явлении, как «блатные дети», заявив, что это убивает спорт.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это в больших городах, особенно в столице, в области, в
Зачем это делается? Самое интересное, что я проводил заседание верхней палаты парламента, будучи сенатором и возглавляя комиссию по спорту, и вот пришли люди, они начали объяснять, что это колоссальный бизнес,
Но самое главное, что идет дискриминация по социальному признаку, что не должно быть ни в коей мере. То есть если мне в свое время государство дало клюшки и коньки, я использовал мой шанс, то почему сейчас этот ребенок, который родился в семье рабочих, не может этого иметь? — цитирует Фетисова сайт НТВ.Ru.
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