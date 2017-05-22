«Это в больших городах, особенно в столице, в области, в Санкт-Петербурге — я этим занимался. Особенно это связано с хоккеем. Такой термин появился — «блатные дети». Конечно, эта вещь — чисто российское ноу-хау. Я думаю, что нигде в мире даже мысли нет, чтобы платить тренеру дополнительные деньги, чтобы его ребенок играл в первой пятерке или выходил в стартовом составе. Я думаю, что это какая-то вещь, совершенно никому не понятная.

Зачем это делается? Самое интересное, что я проводил заседание верхней палаты парламента, будучи сенатором и возглавляя комиссию по спорту, и вот пришли люди, они начали объяснять, что это колоссальный бизнес, какой-то мультимиллионный бизнес — эти подкатки, эти дополнительные тренировки и так далее. И, конечно, это вещь, которая, я думаю, убивает спорт.

Но самое главное, что идет дискриминация по социальному признаку, что не должно быть ни в коей мере. То есть если мне в свое время государство дало клюшки и коньки, я использовал мой шанс, то почему сейчас этот ребенок, который родился в семье рабочих, не может этого иметь? — цитирует Фетисова сайт НТВ.Ru.