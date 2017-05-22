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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29822235/
22 мая 2017, 10:27 | Хоккей: Россия | ТАСС

Благотворительный хоккейный «Матч всех звезд» на Урале позволил собрать 1,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Благотворительный хоккейных «Матч всех звезд», инициатором которого выступили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, позволил собрать 1,5 млн рублей. Средства будут направлены на строительство спортплощадки в одном из детских домов Среднего Урала, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«От продажи билетов на благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие чиновники, политики, спортсмены, российские и уральские артисты, выручено 1,5 млн рублей. Средства пойдут на строительство спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области», — сообщили в пресс-службе.

По словам организатора мероприятия Дмитрия Чукреева, в этом качестве рассматривается детский дом в селе Бутка. «Матч прошел при горячей поддержке зрителей, а это самое главное. В ближайшее время фондом поддержки спорта Свердловской области, который возглавляет Антон Шипулин, будет принято решение, в каком именно социальном учреждении области будет построена спортивная площадка», — добавил он.

Благотворительный хоккейный «Матч всех звезд» состоялся в Екатеринбурге 19 мая. На лед вышли четыре команды: «Олимп» под руководством олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, «Титан» во главе с Евгением Куйвашевым, команда «КомАр» с участием российских звезд Марата Башарова, Дениса Матросова, Сергея и Владимира Кристовских, команда администрации Екатеринбурга под руководством заместителя главы администрации города Сергея Тушина.

«Благотворительные хоккейные матчи в Свердловской области становятся традицией. Инициаторами необычной игры в 2015 году стал сам глава региона и олимпийский чемпион Антон Шипулин. На собранные средства были построены спортивные площадки в Серовском и Первоуральском детских домах», — отметили в пресс-службе.
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Новости Российского хоккея

Благотворительный хоккейный матч с участием губернатора Свердловской области собрал 1,5 млн рублей

Благотворительный хоккейный матч с участием губернатора Свердловской области собрал 1,5 млн рублей

Екатеринбург. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полтора миллиона рублей выручили организаторы от продажи билетов на благотворительный хоккейный турнир «Матч всех звезд» в Екатеринбурге, в котором приняли участие чиновники, политики, спортсмены, артисты, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
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