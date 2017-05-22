Благотворительный хоккейный «Матч всех звезд» на Урале позволил собрать 1,5 млн рублей

«От продажи билетов на благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие чиновники, политики, спортсмены, российские и уральские артисты, выручено 1,5 млн рублей. Средства пойдут на строительство спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области», — сообщили в пресс-службе.

По словам организатора мероприятия Дмитрия Чукреева, в этом качестве рассматривается детский дом в селе Бутка. «Матч прошел при горячей поддержке зрителей, а это самое главное. В ближайшее время фондом поддержки спорта Свердловской области, который возглавляет Антон Шипулин, будет принято решение, в каком именно социальном учреждении области будет построена спортивная площадка», — добавил он.

Благотворительный хоккейный «Матч всех звезд» состоялся в Екатеринбурге 19 мая. На лед вышли четыре команды: «Олимп» под руководством олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, «Титан» во главе с Евгением Куйвашевым, команда «КомАр» с участием российских звезд Марата Башарова, Дениса Матросова, Сергея и Владимира Кристовских, команда администрации Екатеринбурга под руководством заместителя главы администрации города Сергея Тушина.