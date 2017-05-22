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22 мая 2017, 9:46 | Хоккей: Россия | Интерфакс

Благотворительный хоккейный матч с участием губернатора Свердловской области собрал 1,5 млн рублей

Екатеринбург. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полтора миллиона рублей выручили организаторы от продажи билетов на благотворительный хоккейный турнир «Матч всех звезд» в Екатеринбурге, в котором приняли участие чиновники, политики, спортсмены, артисты, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Средства будут направлены на строительство спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области.

«В ближайшее время фондом поддержки спорта Свердловской области, который возглавляет Антон Шипулин, будет принято решение, в каком именно социальном учреждении области будет построена спортивная площадка. Рассматривается вариант детского дома в селе Бутка», — приводятся в сообщении слова организатора мероприятия Дмитрия Чукреева.

Участие в турнире приняли четыре команды: «Олимп» под руководством олимпийского чемпиона по биатлону А. Шипулина, «Титан» во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым, «КомАр» с участием российских звезд — Марата Башарова, Дениса Матросова, братьев Кристовских, команда администрации Екатеринбурга под руководством замглавы администрации города Сергея Тушина.

Матч состоялся в третий раз. Так, в прошлом году средства от продажи билетов были направлены на строительство спортплощадки в Первоуральском детском доме N1. В 2015 году деньги были направлены на строительство футбольного поля и беговых дорожек, реконструкцию полосы препятствий, установку футбольных ворот, баскетбольных щитов, уличных тренажеров на стадионе Серовского детского дома-школы.

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