Новый игрок «Авангарда» Деннис Эверберг стал чемпионом мира

Накануне, 21 мая, завершился матч за звание чемпиона между сборными Швеции и Канады. Шведы обыграли канадцев в серии буллитов, забросив две шайбы с четырех бросков.

Сборная Канады стала на чемпионате второй, лишившись звания действующего чемпиона мира.

Также вчера состоялся матч и за третье место, в котором сборная России обыграла сборную Финляндии со счетом 5:3.

Напомним, как ранее сообщал «СуперОмск», ХК «Авангард» заключил контракт на год с 25-летним шведским нападающим на год. В минувшем сезоне в составе шведского клуба Växjö Lakers Эверберг отыграл 58 матчей и набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности «+14». Ранее он также играл в Американской хоккейной лиге и НХЛ.