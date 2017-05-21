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21 мая 2017, 16:52 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Молодежная сборная России провела двусторонку перед международным турниром в Сочи

Молодежная сборная России провела двусторонний матч в рамках подготовки к международному турниру «Кубок Черного моря», который пройдет в Сочи с 26 по 29 мая.

Все игроки были поделены на два состава — «красные» и «белые». Победу одержала «красная» команда со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Дублем у победителей отметился Артем Манукян, который стал лучшим бомбардиром МХЛ в минувшем сезоне.

Второй подобный матч состоится 24 мая. После него тренерский штаб определит состав на «Кубок Черного моря».
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