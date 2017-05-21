Молодежная сборная России провела двусторонку перед международным турниром в Сочи

Все игроки были поделены на два состава — «красные» и «белые». Победу одержала «красная» команда со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Дублем у победителей отметился Артем Манукян, который стал лучшим бомбардиром МХЛ в минувшем сезоне.

Второй подобный матч состоится 24 мая. После него тренерский штаб определит состав на «Кубок Черного моря».