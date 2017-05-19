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19 мая 2017, 11:36 | Хоккей: Россия | VN.ru

Новый тренер появился в ХК «Сибирь»

Тренерский штаб хоккейного клуба «Сибирь» пополнил Александр Макрицкий — бывший белорусский хоккеист, игравший на позиции защитника, сообщает официальный сайт новосибирской команды.

Тренерский штаб хоккейного клуба Сибирь пополнил Александр <span class=error>Макрицкий</span> — бывший белорусский хоккеист игравший на позиции защитника сообщает официальный сайт новосибирской команды. Увеличить
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Контракт с 45-летним специалистом подписан по системе 1+1. Тренерская карьера Макрицкого началась в 2012 году в «Динамо-Шиннике» (ассистент главного тренера), в 2014 году он переехал работать в нижегородское «Торпедо» помощником Петериса Скудры.

Карьеру игрока Макрицкий провел в клубах Белоруссии, Германии и России. В нашей стране он выступал за «Авангард», «Ладу», «Нефтехимик», «Северсталь», «Динамо-Энергию», «Крылья Советов» и «Химик». В КХЛ провел 60 матчей в составе минского «Динамо».

Болельщики «Сибири» поприветствовали нового тренера на сайте команды. «Молодой тренер молодым игрокам — может, что и получится. Надеюсь на чуйку Кирилл Валерьевича (Фастовского — генерального менеджера “Сибири”)», — написал фанат с ником KosNsk.

Главным тренером «Сибири» был назначен в апреле Павел Зубов, три последних сезона работавший в клубе с защитниками. Он заменил Андрея Скабелку, перешедшего в «Авангард».

ХК «Сибирь» в апреле-мае усилилась целым рядом хоккеистов — были подписаны два шведских форварда Александр Бергстрем и Патрик Закриссон, нападающие Александр Шаров (ЦСКА/"Звезда), Андрей Сигарев («Адмирал»), Сергей Коньков («Нефтехимик»), Игорь Левицкий («Сочи»), Сергей Барбашёв («Адмирал») и вратарь Эдуард Рейзвих («Нефтяник», Альметьевск). Одновременно «Сибирь» продала в ЦСКА свое ведущее трио в лице Сергея Шумакова, Максима Шалунова и Константина Окулова.
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