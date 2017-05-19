Новый тренер появился в ХК «Сибирь»
Тренерский штаб хоккейного клуба «Сибирь» пополнил Александр Макрицкий — бывший белорусский хоккеист, игравший на позиции защитника, сообщает официальный сайт новосибирской команды.
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Контракт с 45-летним специалистом подписан по системе 1+1. Тренерская карьера Макрицкого началась в 2012 году в «Динамо-Шиннике» (ассистент главного тренера), в 2014 году он переехал работать в нижегородское «Торпедо» помощником Петериса Скудры.
Карьеру игрока Макрицкий провел в клубах Белоруссии, Германии и России. В нашей стране он выступал за «Авангард», «Ладу», «Нефтехимик», «Северсталь», «Динамо-Энергию», «Крылья Советов» и «Химик». В КХЛ провел 60 матчей в составе минского «Динамо».
Болельщики «Сибири» поприветствовали нового тренера на сайте команды. «Молодой тренер молодым игрокам — может, что и получится. Надеюсь на чуйку Кирилл Валерьевича (Фастовского — генерального менеджера “Сибири”)», — написал фанат с ником KosNsk.
Главным тренером «Сибири» был назначен в апреле Павел Зубов, три последних сезона работавший в клубе с защитниками. Он заменил Андрея Скабелку, перешедшего в «Авангард».
ХК «Сибирь» в
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