Омский «Авангард» подписал шведского легионера

В минувшем сезоне в составе шведского клуба Växjö Lakers Эверберг отыграл 58 матчей и набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности «+14». В предыдущих сезонах играл в Американской хоккейной лиге и НХЛ.

«Благодаря своим габаритам и скорости Эверберг должен уверенно вписаться в игровую модель Андрея Скабелки. Деннис — настоящий универсал, может отработать в обороне, держать силовую борьбу и создавать сопернику проблемы на пятачке. Посмотрите его голы на чемпионате мира: он перекрывает обзор вратарю, успешно борется за отскоки, в любую секунду готов добить шайбу в ворота. Рост и вес позволяют ему противостоять защитникам, которым бывает непросто сдвинуть его с пятака. Также необходимо отметить культуру паса и игровой интеллект, свойственные представителям шведской хоккейной школы», — прокомментировал кадровое решение генменеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.

Напомним, «Авангард» покинули легионеры Владимир Соботка и Дэвид Бут.

Вместе с этим омский клуб уже продлил контракты с голкипером Домиником Фурхом, нападающими Николаем Лемтюговым, Вадимом Коськиным, Петром Хохряковым, Ильей Михеевым, Иваном Фищенко, Артемом Рожковским и защитником Егором Мартыновым. Также к омскому клубу присоединились форварды Дмитрий Кугрышев и Семен Кошелев, ранее игравшие за ЦСКА и выменянные на Антона Бурдасова, Михаил Фисенко, выступавший за «Адмирал», и воспитанник омского хоккея Тигран Манукян.