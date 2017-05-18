«Мечел» планирует сократить финансирование молодежной и юниорской хоккейных команд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» планирует сократить финансирование молодежной и юниорской команд хоккейного одноименного клуба в Челябинске. Сейчас рассматривается вопрос о пересмотре объемов и источников финансирования, сообщили ТАСС в
пресс-службе компании.
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«В составе этих команд тренируются всего 47 хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. По сути, это профессиональные игроки. Затраты Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в состав “Мечел”) на содержание команд только в этом сезоне составили порядка 16 млн рублей, что сопоставимо с объемами финансирования целой детской спортивной школы», — пояснили в
Там добавили, что на данный момент в Челябинске работают пять
Молодежная хоккейная команда «Мечел» успешно выступает в первенстве Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В сезоне-2013/2014 команда завоевала бронзовые медали первенства МХЛ. Специализированная
Хоккейный клуб «Мечел» представляет Челябинский металлургический комбинат. Детский и юношеский спорт является одним из приоритетных направлений социальной политики ЧМК, направленной на развитие и воспитание молодого поколения. Предприятием создаются условия для
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