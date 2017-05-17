В Екатеринбурге политики и артисты сразятся в «Матче звезд»
В рамках благотворительного турнира по хоккею.
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19 мая в Екатеринбурге состоится благотворительный хоккейный турнир с участием звезд эстрады и кино. «Матч звезд» соберет на ледовой арене КРК «Уралец» известных спортсменов, политиков и артистов. Организатором турнира выступает Благотворительный фонд Антона Шипулина при поддержке Русской медной компании.
За победу будут соревноваться четыре команды. Марат Башаров, Денис Матросов, актеры сериала «Молодёжка» Иван Дубровский и Сергей Комаров, а также братья Кристовские (основатели музыкальной группы Uma2rman) объединились в команду «КомАр».
За «Олимп» под руководством биатлониста Антона Шипулина выступят прославленные спортсмены Иван Алыпов и Александр Легков, а также участники шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев. Кроме того, выйдут на лед сборная Екатеринбурга и команда губернатора Свердловской области.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Вырученные от продажи билетов средства пойдут на благотворительные цели. В прошлом году они пошли на реконструкцию спортплощадки Первоуральского детдома № 1.
Билеты можно приобрести на сайте Благотворительного фонда Антона Шипулина, а также в кассах КРК «Уралец» и других кассах Екатеринбурга.
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