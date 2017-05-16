Документальный фильм к 70-летию российского хоккея представлен в Екатеринбурге

«Фильм посвящен 70-летию свердловского и всего российского хоккея, потому что они ровесники. В 1946 году наша команда приняла участие в самом первом матче самого первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой: свердловская команда Окружного дома офицеров (ОДО) играла с армейским клубом ЦДКА. Фильм “Свердловский лед: 70 лет истории” рассказывает о зарождении, развитии и успехах хоккея с шайбой в Свердловске (Екатеринбурге), а также о самых ярких игроках в истории хоккея на Среднем Урале», — рассказал редактор видеопроектов «Автомобилиста» Иван Веденин.

По его словам, во время работы над фильмом были собраны свидетельства многих ветеранов свердловского хоккея. «Нам удалось записать интервью с первым чемпионом мира из состава “Автомобилиста” Виктором Пучковым (золото на чемпионате мира 1969 года. — Прим. ТАСС), а также с участником первой Суперсерии СССР — Канада Виктором Кутергиным. Кроме того, при помощи местных телеканалов мы собрали уникальные архивные кадры игр свердловских клубов, а самую старую запись 1948 года пришлось покупать в подмосковном Красногорском архиве», — добавил Веденин.