Куйвашев выйдет на лед благотворительного матча в КРК «Уралец»

Матч проводится на Среднем Урале в третий раз. Собранные средства планируется направить на строительство спортивной площадки в одном из детских домов. Игра пройдет 19 мая в 19:00 на площадке КРК «Уралец».

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, в этом году на лед выйдут четыре команды: «Олимп» под руководством Антона Шипулина, «Титан» во главе с Евгением Куйвашевым, команда «Комар», в составе которой российские звезды кино и эстрады — Марат Башаров, Оскар Кучера, братья Кристовские, а также команда администрации Екатеринбурга под руководством заместителя главы администрации города Сергея Тушина.

«Самое главное, этот матч будет благотворительным: собранные деньги пойдут на строительство спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области. Неважно кто победит, важно, что все мы сделаем очень доброе дело, которое пойдет на пользу нашим юным землякам. 19 мая в 19 часов ждем всех на матч. Для этого я тоже выйду на лед», — обратился глава региона к уральцам.

Инициаторами благотворительного турнира стали Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион, президент благотворительного фонда по поддержке спорта в Свердловской области Антон Шипулин.

«Третий год подряд постараемся подарить зрителям радость и положительные эмоции. Все желающие смогут увидеть любимых спортсменов в новом амплуа, стать свидетелями не только самого матча, но и яркой шоу-программы, а также взять автограф на организованной автограф-сессии», — отметил Антон Шипулин.