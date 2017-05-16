Евгений Куйвашев позвал всех на хоккей и сам выйдет на лед

Сам врио губернатора планирует принять участие в матче и выйти на лед. В настоящее время — активно тренируется, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеобращение Евгения Куйвашева сегодня распространил департамент информационной политики губернатора.

«19 мая в 19 часов состоится благотворительный турнир, в котором примут участие политики, спортсмены, артисты театра и кино. Самое главное, что это будет благотворительный матч, деньги, собранные на котором, пойдут на строительство спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области. Неважно, кто победит, важно, что все мы сделаем очень доброе дело, которое пойдет на пользу нашим юным землякам. Ждем всех на матч, для этого я тоже выйду на лед», — обратился Евгений Куйвашев к уральцам.

Также на видео показан фрагмент тренировки команды чиновников. Известно, что в нее, помимо врио губернатора, войдут глава свердловских «единороссов», депутат ЗакСО Виктор Шептий и глава областного минспорта Леонид Рапопорт.

Напомним, в этом году в «Матче звезд» примут участие четыре команды: команда администрации Екатеринбурга; команда губернатора Свердловской области; КомАр — команда артистов, играющих в хоккей, в состав которой вошли Марат Башаров, Денис Матросов, актеры сериала «Молодёжка» Иван Дубровский и Сергей Комаров, братья Кристовские (создатели музыкальной группы Uma2rman); а также команда «Олимп» под руководством российского биатлониста Антона Шипулина. В «Олимпе» также сыграют ней спортсмены: Иван Алыпов и Александр Легков, а также участники шоу «Уральские Пельмени» Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев.

Отметим, что в прошлом году в «Матче звезд» участвовали лишь две команды — «Титан» (сотрудники администрации Екатеринбурга и Свердловской области) и «Олимп». «Титан» тогда так же возглавил губернатор Евгений Куйвашев. На льду победу одержала команда «Олимп» со счетом 4:2.

Добавим, что вырученные от матча средства пошли на реконструкцию спортивной площадки Первоуральского детского дома № 1.