В Омске возобновят турнир памяти Блинова
В соревнованиях примут участие «Автомобилист», «Амур» и «Югра».
В Омске спустя два года вновь возобновят турнир памяти Виктора Блинова. Напомним, он был отменен в 2015 году.
В нынешнем турнире примут участие «Автомобилист» из Екатеринбурга, хабаровский «Амур» и «Югра» из
Напомним, что «Авангард» возвращается из отпуска 30 июня. Хоккеистов ждет сбор в Фюссене, а затем команда примет участие в еще одном турнире — Кубке президента Казахстана.
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