В Омске возобновят турнир памяти Блинова

В Омске спустя два года вновь возобновят турнир памяти Виктора Блинова. Напомним, он был отменен в 2015 году.

В нынешнем турнире примут участие «Автомобилист» из Екатеринбурга, хабаровский «Амур» и «Югра» из Ханты-Мансийска. Соревнования пройдут перед началом нового сезона КХЛ, с 15 по 18 августа.

Напомним, что «Авангард» возвращается из отпуска 30 июня. Хоккеистов ждет сбор в Фюссене, а затем команда примет участие в еще одном турнире — Кубке президента Казахстана.