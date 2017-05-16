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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29753297/
16 мая 2017, 7:20 | Хоккей: Россия | Om1.ru

В Омске возобновят турнир памяти Блинова

В соревнованиях примут участие «Автомобилист», «Амур» и «Югра».

В Омске спустя два года вновь возобновят турнир памяти Виктора Блинова. Напомним, он был отменен в 2015 году.

В нынешнем турнире примут участие «Автомобилист» из Екатеринбурга, хабаровский «Амур» и «Югра» из Ханты-Мансийска. Соревнования пройдут перед началом нового сезона КХЛ, с 15 по 18 августа.

Напомним, что «Авангард» возвращается из отпуска 30 июня. Хоккеистов ждет сбор в Фюссене, а затем команда примет участие в еще одном турнире — Кубке президента Казахстана.
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