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14 мая 2017, 13:10 | Хоккей: Россия | PROСПОРТ - Казахстан

Трансферные новости «Сарыарки»

В настоящее время «Сарыарка» ведет активную работу по комплектованию состава команды на следующий сезон, сообщает сайт карагандинского клуба.

Действующие контракты с клубом имеют хоккеисты:

Илья Антоновский (защитник).

Даниил Ердаков (нападающий).

Валерий Поляков (нападающий).

Дмитрий Желнеровский (нападающий).

Антон Сагадеев (нападающий).

Дмитрий Орлов (нападающий).

За карагандинским клубом закреплены права на следующих игроков:

Исаак Валицкий (нападающий).

Антон Угольников (нападающий).

Олег Ломако (нападающий).

Эдгарс Сиксна (защитник).

Нериус Алишаускас (защитник).

Георгий Дульнев (защитников).

Сергей Твердохлебов (нападающий).

Артём Лихотников (нападающий).

Источник: saryarka-hc.kz

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