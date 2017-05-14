Трансферные новости «Сарыарки»
В настоящее время «Сарыарка» ведет активную работу по комплектованию состава команды на следующий сезон, сообщает сайт карагандинского клуба.
Действующие контракты с клубом имеют хоккеисты:
Илья Антоновский (защитник).
Даниил Ердаков (нападающий).
Валерий Поляков (нападающий).
Дмитрий Желнеровский (нападающий).
Антон Сагадеев (нападающий).
Дмитрий Орлов (нападающий).
За карагандинским клубом закреплены права на следующих игроков:
Исаак Валицкий (нападающий).
Антон Угольников (нападающий).
Олег Ломако (нападающий).
Эдгарс Сиксна (защитник).
Нериус Алишаускас (защитник).
Георгий Дульнев (защитников).
Сергей Твердохлебов (нападающий).
Артём Лихотников (нападающий).
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