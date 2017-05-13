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13 мая 2017, 10:13 | Хоккей: Россия | Вести Сочи

Бывший тренер СКА перешел в ХК «Сочи»

Бывший тренер питерского СКА Айван Занатта подписал контракт с хоккейным клубом «Сочи». Таким образом, он вошёл в тренерский штаб, которым руководит Сергей Зубов, сообщает пресс-служба клуба.

Тренерскую карьеру канадский специалист начал в 1996 году в Италии. Четыре сезона он проработал с командами «Кортина» и «Милан» в качестве главного тренера, а с 2000 по 2007 год трудился в швейцарском «Лугано». С этой командой в 2003 и 2006 годах становился чемпионом страны.

В 2008 году Занатта получил приглашение в СКА, где успел поработать ассистентом и главным тренером в первой команде и рулевым в молодёжной команде клуба. С 2012 года входил в тренерский штаб пражского «Льва», с которым добирался до финала Кубка Гагарина.

После этого Занатта стал генеральным менеджером сборной Италии, а в последние два сезона работал в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта» спортивным директором и директором департамента по развитию игроков.

О сроке и финансовых подробностях контракта тренера с ХК «Сочи» не сообщается.

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