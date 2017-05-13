«Салават Юлаев» досрочно покидает защитник Дмитрий Воробьёв

31-летний хоккеист перешёл в уфимский клуб летом 2016 года и провёл в прошедшем регулярном чемпионате 42 матча, в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами и заработал показатель полезности «+4». В плей-офф участия не принимал. Всего в КХЛ на его счету 442 матча, в которых он набрал 98 (28+70) очков при показателе полезности «+4».

Руководство клуба выразило благодарность Дмитрию Воробьёву за профессиональное отношение к делу, самоотдачу и стремление к победе, а также пожелало успехов в дальнейшей карьере.