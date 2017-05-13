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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29727548/
13 мая 2017, 9:54 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

«Салават Юлаев» досрочно покидает защитник Дмитрий Воробьёв

УФА, 13 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. ХК «Салават Юлаев» и защитник Дмитрий Воробьёв по обоюдному соглашению расторгли контракт, который был рассчитан ещё на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний хоккеист перешёл в уфимский клуб летом 2016 года и провёл в прошедшем регулярном чемпионате 42 матча, в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами и заработал показатель полезности «+4». В плей-офф участия не принимал. Всего в КХЛ на его счету 442 матча, в которых он набрал 98 (28+70) очков при показателе полезности «+4».

Руководство клуба выразило благодарность Дмитрию Воробьёву за профессиональное отношение к делу, самоотдачу и стремление к победе, а также пожелало успехов в дальнейшей карьере.
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