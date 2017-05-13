«Салават Юлаев» досрочно покидает защитник Дмитрий Воробьёв
УФА, 13 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. ХК «Салават Юлаев» и защитник Дмитрий Воробьёв по обоюдному соглашению расторгли контракт, который был рассчитан ещё на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
31-летний хоккеист перешёл в уфимский клуб летом 2016 года и провёл в прошедшем регулярном чемпионате 42 матча, в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами и заработал показатель полезности «+4». В
Руководство клуба выразило благодарность Дмитрию Воробьёву за профессиональное отношение к делу, самоотдачу и стремление к победе, а также пожелало успехов в дальнейшей карьере.
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