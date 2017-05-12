Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29725831/
12 мая 2017, 23:12 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Пензенский «Дизель» будет фарм-клубом ХК «Сочи» в чемпионате ВХЛ-2017/18

Пензенский «Дизель» стал фарм-клубом «Сочи» в чемпионате ВХЛ-2017/18, сообщается на официальном сайте сочинского хоккейного клуба.

Пензенский Дизель стал <nobr>фарм-клубом</nobr> Сочи в чемпионате <span class=error>ВХЛ</span>-2017/18 сообщается на официальном сайте сочинского хоккейного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно договору, «Сочи» сможет командировать в стан пензенцев игроков, имеющих двусторонние контракты, и травмированных хоккеистов для получения практики и набора игровых кондиций.

«Дизель» уже был клубом-партнером сочинцев в ВХЛ в сезоне-2015/16. В прошлом сезоне «Сочи» сотрудничал в ВХЛ с санкт-петербургским «Динамо».

Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч