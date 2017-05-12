Пензенский «Дизель» будет фарм-клубом ХК «Сочи» в чемпионате ВХЛ-2017/18

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Согласно договору, «Сочи» сможет командировать в стан пензенцев игроков, имеющих двусторонние контракты, и травмированных хоккеистов для получения практики и набора игровых кондиций.