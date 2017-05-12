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12 мая 2017, 15:51 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» сохранила шестерых игроков

Карагандинская «Сарыарка» представила списки игроков, на которых рассчитывает в следующем сезоне.

Карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> представила списки игроков на которых рассчитывает в следующем сезоне. Увеличить
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Так, по информации карагандинского клуба на данный момент на контрактах с ним находятся шесть игроков — защитник Илья Антоновский и форварды Даниил Ердаков, Валерий Поляков, Дмитрий Желнеровский, Антон Сагадеев и Дмитрий Орлов.

Кроме того, клубом закреплены права (в статусе «Ограниченно свободный агент») на следующих игроков: защитников Эдгарса Сиксну, Нериуса Алишаускаса и Георгия Дульнева, а также нападающих Исаака Валицкого, Антона Угольникова, Олега Ломако, Сергея Твердохлебова и Артема Лихотникова.

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