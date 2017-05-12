«Сарыарка» сохранила шестерых игроков
Карагандинская «Сарыарка» представила списки игроков, на которых рассчитывает в следующем сезоне.
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Так, по информации карагандинского клуба на данный момент на контрактах с ним находятся шесть игроков — защитник Илья Антоновский и форварды Даниил Ердаков, Валерий Поляков, Дмитрий Желнеровский, Антон Сагадеев и Дмитрий Орлов.
Кроме того, клубом закреплены права (в статусе «Ограниченно свободный агент») на следующих игроков: защитников Эдгарса Сиксну, Нериуса Алишаускаса и Георгия Дульнева, а также нападающих Исаака Валицкого, Антона Угольникова, Олега Ломако, Сергея Твердохлебова и Артема Лихотникова.
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