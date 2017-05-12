Хоккей как национальная идея: матч НХЛ объединил всю страну

Чемпионат для любителей.

Каких-то пять-шесть лет назад вопрос о том, какой вид спорта можно считать национальным в России, вызывал бурные дискуссии. Ведущие федеральные СМИ проводили опросы на эту тему и получали самые разные ответы. Сейчас можно говорить однозначно: хоккей с шайбой стал именно тем видом спорта, который объединил всех. А создание Ночной хоккейной лиги позволило сделать системным развитие любительского хоккея по всей стране.

15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина была создана Российская любительская хоккейная лига. Вряд ли тогда можно было предположить, что хоккейный бум охватит всю страну. На самом деле, любительский хоккей — совершенно иной вид спорта по сравнению с профессиональным. Речь не о том, что игроки мастерски или не очень владеют коньком и клюшкой и обладают невероятными бросками. Просто это, что называется, «хоккей с нашего двора», где болельщики лично знакомы с участниками, а потому эмоции во много раз сильнее.

Наверное, каждый из тех, кому сейчас за 40 (а это и есть целевая аудитория НХЛ), хоть раз бежал после школы на ближайший открытый каток или замерзший пруд, а то и просто на раскатанный до льда участок двора, и в валенках до ночи рубился в хоккей, представляя себя как минимум Борисом Михайловым или Вячеславом Фетисовым. А утром оправдывался перед учительницей за невыученные уроки и получал нагоняй от родителей.

Для таких любителей хоккея и была создана специальная лига, сейчас трансформировавшаяся в настоящий чемпионат страны среди тех, кто никогда не играл в командах мастеров. Для взрослых людей таких соревнований раньше не было, в отличие от той же детской «Золотой шайбы». А теперь лигой охвачены 79 регионов России — от Калининградской области до Хабаровского края и Камчатки, от Мурманской области до Краснодарского края.

Президентская идея, спонсорская поддержка.

Главной задачей НХЛ было и остается развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, вовлечение как можно большего количества участников. Как и любому масштабному проекту, НХЛ для полноценного развития нужна была продуманная стратегия и система. И с момента запуска проекта такая система была, поскольку получила государственную поддержку через Министерство спорта.

Достаточно сказать, что обладатель Кубка Крутова — главного приза Всероссийского фестиваля НХЛ, который с 2013 года проводится на олимпийских аренах Сочи — получает грант Минспорта на возведение крытой ледовой арены в своем регионе. Вручает этот грант лично президент страны, не пропустивший ни одного фестиваля. Сертификаты на возведение ледовых дворцов уже получили команды из Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, а теперь и Москвы.

В гала-матче фестиваля между сборной НХЛ и командой «Легенды хоккея» ежегодно участвует президент России, не пропустивший еще ни одной подобной игры. 10 мая в традиционном матче Владимир Путин забросил шесть шайб, сделал пять результативных передач и помог «Легендам» одержать убедительную победу. Да, матч выставочный, это шоу, но попробуйте покататься в хоккейной амуниции в течение 60 минут. Наверное, поэтому глава государства специально ежегодно готовится к таким играм, чтобы выглядеть достойно. И это говорит не только о его отношении к проекту, но и вообще об отношении к спорту.

За пять с половиной лет НХЛ превратилась в самый масштабный спортивный проект страны с попечительским советом и советом легенд, а также четкой структурой управления. Генеральным партнером НХЛ с 2016 года стал «Норникель». Президент компании Владимир Потанин и сам неплохо играет в хоккей, регулярно принимает участие в выставочных и гала-матчах, и поддержку проекту оказывает колоссальную. «Норникель» ежегодно выделяет 50 миллионов рублей на поддержку соревнований в рамках НХЛ и такую же сумму гарантирует на целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея.

«Важная задача — не просто изменить отношение людей к хоккею, но и сделать так, чтобы люди поверили, что они могут этим заниматься, потому что у них есть для этого все возможности. Мы видим, какая это отдушина для людей, как хоккей побуждает интерес к игре или хотя бы просто приобщает к хоккею семьи, и все это рождает определенный энтузиазм. Все на площадке, все в хорошем настроении, радуются хорошей спортивной справедливой борьбе», — подчеркнул Потанин, отметившийся в гала-матче заброшенной шайбой.

Названные цифры — это лишь малая часть той поддержки, что компания оказывает всему массовому хоккею. С подачи «Норникеля» хоккей добрался и до Крайнего севера: в начале марта в Норильске состоялся самый северный матч в истории НХЛ, в котором «Легенды хоккея» сыграли со сборной города. В реконструкцию и ремонт ледовой арены в Норильске было вложено 17 миллионов рублей, а сам матч было решено сделать благотворительным. Сбор от продажи пригласительных билетов на игру составил 1,2 миллиона рублей, а «Норникель» удвоил эту сумму и все средства перевел на счета местных детско-юношеских спортивных школ.

Это уже не просто хоккей, а часть жизни.

Ни в России, ни в мире аналогов подобных проектов нет. Да и чисто спортивным его назвать нельзя, он уже давно стал социальным. Как рассказывают сами участники команд Ночной лиги, хоккей дисциплинирует их, заставляет перестраивать свой привычный уклад жизни и больше времени проводить не в барах или клубах, а на ледовой арене или в тренажерном зале. И это то самое изменение ментальности, о котором НХЛ заявляла со времени своего создания.

Конечно, утверждать, что все идеально, будет преувеличением. Во многих регионах не хватает льда не только для тренировок, но даже для запланированных матчей. Эта проблема — одна из самых острых в настоящий момент, но и она постепенно решается, строительство крытых арен в проблемных регионах включается в Федеральную целевую программу Минспорта. Там, где у регионов не хватает средств, помогают государство и спонсоры.

Руководство лиги мечтает о том, чтобы охватить абсолютно все регионы России. Это главная задача на ближайшие годы. Так что на самом деле все только начинается — играть в хоккей может каждый, было бы желание.