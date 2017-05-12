«Сибирь» укрепилась шестью форвардами

«Сибирь» вовсю ведет комплектование на будущий сезон после неудачи в прошлом, когда команда не сумела выйти в плей-офф. Первым делом руководство определилось с фигурой главного тренера: повышение получил Павел Зубов, работавший помощником прежнего наставника Андрея Скабелки. Чуть позже клуб официально объявил о продаже в ЦСКА своего ведущего трио в лице Шумакова, Шалунова и Окулова.

Трансферная политика «Сибири» приобретает отчетливый шведский акцент. Команда укрепилась двумя нападающими сборной «Тре-Крунур» — Александром Бергстремом и Патриком Закриссоном. Не исключено, что оставшуюся легионерскую вакансию заполнит еще один скандинав: по неофициальным данным, в числе претендентов фигурирует очередной швед.

Таким образом, иностранный легион «Сибири» стал чешско-шведским. Напомним, что ворота команды защищает голкипер сборной Чехии Александр Салак, а оборону «цементирует» его соотечественник Адам Полашек — оба выступали в команде и в прошедшем сезоне. Однако далеко не факт, что иноземцы будут объединены в одно сочетание — по словам генерального менеджера «Сибири» Кирилла Фастовского, это будет решать исключительно тренерский штаб.

Помимо шведского дуэта, «Сибирь» подписала контракты с пятью новыми хоккеистами. Это вратарь Эдуард Рейзвих («Нефтяник», Альметьевск), а также нападающие Александр Шаров (ЦСКА/"Звезда, Москва), Андрей Сигарев («Адмирал», Владивосток), Сергей Коньков («Нефтехимик», Нижнекамск) и Игорь Левицкий («Сочи»). Самый известный и опытный в этом ряду исполнитель — это Сергей Коньков, которому в этом месяце исполнится 35. Он двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», причем главный трофей лиги форвард брал со своей командой два года подряд (2012, 2013). Хотя не исключено, что лучшие годы ветерана, который также привлекался в сборную России на этапы Еврохоккейтура, уже позади. Имена же остальных российских новобранцев клуба известны, по большому счету, только специалистам.

«Честно говоря, я меньше всего обращаю внимание на то, громкий ли трансфер или “тихий”. Это все журналистские штампы. Нам просто нужны хоккеисты под нашу модель игры, которые будут давать результат — все направлено именно на это», — так прокомментировал свою кадровую политику генменеджер Кирилл Фастовский на традиционной встрече с болельщиками.

Бросается в глаза то, что в списке нью-«сибиряков» нет ни одного защитника. Как шутят новосибирские болельщики, команда нынче формируется по принципу «лучшая защита — это нападение». На самом деле все куда прозаичнее: тыл уже неплохо укомплектован и мало изменится, по сравнению с прошлым сезоном. Иное дело — фронт.