Хоккеисты тверского ТХК подали иск о процедуре банкротства клуба
Хоккеисты ТХК подали иск в Арбитражный суд Тверской области о начале процедуры банкротства клуба, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба ВХЛ из Твери Кирилл Пафифов.
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В апреле Пафифов рассказал «Р-Спорт», что ТХК с начала чемпионата ВХЛ имел серьезные финансовые проблемы,
«Нужно, чтобы официально все это подтвердилось, а официально я никаких документов не получал. Но то, что игроки подали иск о процедуре банкротства, это правда», — сказал Пафифов по телефону.
«Нам только обещают, что ситуация выровняется, что команду сохранят, но на самом деле пока ничего не происходит. Все говорят, что и Федерация хоккея России занимается этим вопросом, и правительство Тверской области, но пока мы имеем то, что имеем. ФХР в курсе этой ситуации и обеспокоена тем, что вся Тверская область может остаться без единой профессиональной команды», — добавил он.
По словам собеседника агентства, сумма задолженностей перед игроками ТХК является «конфиденциальной информацией». «С 1 января игроки не получают зарплату, об этом знают в ФХР, и в правительстве Тверской области», — пояснил Пафифов.
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