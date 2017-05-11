Хоккеисты тверского ТХК подали иск о процедуре банкротства клуба

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В апреле Пафифов рассказал «Р-Спорт», что ТХК с начала чемпионата ВХЛ имел серьезные финансовые проблемы, из-за которых зарплата хоккеистам не выплачивалась с сентября. В ноябре сообщалось о возможном снятии клуба с чемпионата. Но в середине января гендиректор сообщил «Р-Спорт», что клуб нашел финансирование и в течение месяца расплатится по всем долгам.

«Нужно, чтобы официально все это подтвердилось, а официально я никаких документов не получал. Но то, что игроки подали иск о процедуре банкротства, это правда», — сказал Пафифов по телефону.

«Нам только обещают, что ситуация выровняется, что команду сохранят, но на самом деле пока ничего не происходит. Все говорят, что и Федерация хоккея России занимается этим вопросом, и правительство Тверской области, но пока мы имеем то, что имеем. ФХР в курсе этой ситуации и обеспокоена тем, что вся Тверская область может остаться без единой профессиональной команды», — добавил он.

По словам собеседника агентства, сумма задолженностей перед игроками ТХК является «конфиденциальной информацией». «С 1 января игроки не получают зарплату, об этом знают в ФХР, и в правительстве Тверской области», — пояснил Пафифов.