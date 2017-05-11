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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29712144/
11 мая 2017, 21:27 | Хоккей: Россия | ТАСС

Заслуженный тренер России по хоккею Валерий Голоухов скончался на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Валерий Голоухов, воспитанниками которого были Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин, скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист».

Его воспитанниками были Павел <span class=error>Дацюк</span> Алексей <span class=error>Яшин</span> и Николай Хабибуллин. Увеличить
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«На 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов. Он долгие годы выступал за свердловский “Спартак”, а после окончания карьеры игрока работал тренером в школах “Юность” и “Спартаковец”, среди его воспитанников — легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин», — говорится в сообщении.

Свои соболезнования по поводу кончины Голоухова выразил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Дацюк, Яшин, Хабибуллин. У них был один тренер — Голоухов Валерий Георгиевич. Он ушел, скорбим. Соболезную всем родным и близким», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Церемония прощания с тренером состоится в Екатеринбурге 13 мая.
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