Заслуженный тренер России по хоккею Валерий Голоухов скончался на Урале

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«На 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов. Он долгие годы выступал за свердловский “Спартак”, а после окончания карьеры игрока работал тренером в школах “Юность” и “Спартаковец”, среди его воспитанников — легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин», — говорится в сообщении.

Свои соболезнования по поводу кончины Голоухова выразил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Дацюк, Яшин, Хабибуллин. У них был один тренер — Голоухов Валерий Георгиевич. Он ушел, скорбим. Соболезную всем родным и близким», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Церемония прощания с тренером состоится в Екатеринбурге 13 мая.