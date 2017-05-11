Сутягинский вновь сыграл в хоккей с президентом Путиным

В среду, 10 мая, в Сочи прошел традиционный Гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием президента России Владимира Путина и звезд отечественного хоккея. Игра состоялась на льду дворца спорта «Большой». Гала-матч по традиционно подводит черту под выступлением хоккеистов из дивизиона «Любитель 40+», бьющихся за кубок Крутова.

В товарищеском матче приняли участие известные государственные деятели и бизнесмены. На лед дворца вышли и омичи. Так, за сборную НХЛ второй год подряд сыграл известный предприниматель, представитель ГК «Титан» Михаил Сутягинский, вышедший на лед с командой своего холдинга.

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В составе команды «Легенды хоккея» вместе с Владимиром Путиным сыграли министр обороны страны Сергей Шойгу и известные российские хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Бизнесмен Сутягинский вышел на лед в составе сборной НХЛ вместе с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом, Народным артистом России Игорем Бутманом, а также фигуристом Евгением Плющенко и лучшими игроками Ночной хоккейной лиги.

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На игру с участием президента Путина пришло 10 тысяч болельщиков. Матч закончился со счетом 17:6 и ожидаемо победили «Легенды хоккея».

Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров АО «ГК «Титан»:

— Это был настоящий праздник, эмоции переполняют! Президент играл как никогда: забил несколько шайб, расписался у каждого на майках. Мы заняли 9 место, но это было трудовое 9 место. Команды в этом году усилились очень серьезно. Разрыв с калиниградцами, обыгравшими нас в плей-офф, минимальный — 2:1.

Отметим, что основной состав хоккейной команды ГК «Титан» состоит из рабочих. Команда этой группы считается одной из самых сильных корпоративных команд омского региона.