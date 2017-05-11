Сутягинский вновь сыграл в хоккей с президентом Путиным
Гала-матч Ночной хоккейной лиги прошел вчера в Сочи. В нем приняла участие и команда омского «Титана».
В среду, 10 мая, в Сочи прошел традиционный
В товарищеском матче приняли участие известные государственные деятели и бизнесмены. На лед дворца вышли и омичи. Так, за сборную НХЛ второй год подряд сыграл известный предприниматель, представитель ГК «Титан» Михаил Сутягинский, вышедший на лед с командой своего холдинга.
В составе команды «Легенды хоккея» вместе с Владимиром Путиным сыграли министр обороны страны Сергей Шойгу и известные российские хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.
Бизнесмен Сутягинский вышел на лед в составе сборной НХЛ вместе с первым
На игру с участием президента Путина пришло 10 тысяч болельщиков. Матч закончился со счетом 17:6 и ожидаемо победили «Легенды хоккея».
Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров АО «ГК «Титан»:
— Это был настоящий праздник, эмоции переполняют! Президент играл как никогда: забил несколько шайб, расписался у каждого на майках. Мы заняли 9 место, но это было трудовое 9 место. Команды в этом году усилились очень серьезно. Разрыв с калиниградцами, обыгравшими нас в
Отметим, что основной состав хоккейной команды ГК «Титан» состоит из рабочих. Команда этой группы считается одной из самых сильных корпоративных команд омского региона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter