Новосибирск будет ждать решения о МЧМ-2023 еще год, об этом заявил президент ИИХФ Рене Фазель.

«Пока решений по этому вопросу не будет, потому что мы еще не закончили работу с Федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин Молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании.

В этом месяце будем выбирать только хозяина взрослого Чемпионата мира 2021 года, за который поборются Финляндия и подавшие совместные заявки Белоруссия и Латвия, — заявил Фазель, его слова приводит портал «Sports.ru».

Напомним, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг ранее заявлял, что Новосибирск подал заявку на проведение Молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.

«Заявка уже подана, мы хотим провести Молодежный чемпионат мира в Новосибирске в 2023 году. Город сейчас просто живет хоккеем, даже на матчи молодежных команд собираются аншлаги, так что мы не сомневаемся в том, что, если ИИХФ выберет Новосибирск местом проведения турнира, зрительский интерес будет крайне высоким. В России обожают Молодежный чемпионат мира, у многих спортивных болельщиков есть традиция в новогодние каникулы следить за нашей “молодежкой” и за тем, какие “сюжеты” она нам дарит каждый год. Проведение этого турнира в России вызовет ажиотаж не только в Новосибирске, но и во всей стране», — рассказывал Ротенберг.

Новосибирск претендовал на право проведения МЧМ в 2022 году, однако позже Федерация хоккея России отозвала заявку.

Областное правительство планирует определиться с инвестором строительства Ледовой арены к лету 2017 года. Уже сейчас создана рабочая группа для обсуждения проекта строительства.