Путин забросил шесть шайб в хоккейном матче в Сочи

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Встреча прошла в ледовом дворце «Большой» в Сочи, и завершилась со счетом 17:6 в пользу команды «Легенды хоккея», за которую выступал Путин и бывшие хоккеисты сборной России Павел Буре и Валерий Каменский. Президент России также сделал три результативных передачи и не реализовал буллит. В составе «Легенд хоккея» также выступал Министр обороны Сергей Шойгу. По информации «Интерфакса», он забросил три шайбы.

Путин впервые принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в 2012 году и забросил тогда две шайбы. С тех пор он регулярно участвует в подобных мероприятиях.

Ночная хоккейная лига — официальное объединение любительских хоккейных клубов России, организующее ежегодные соревнования по аналогии с чемпионатами для профессиональных команд. Лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея для развития массового спорта.