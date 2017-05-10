Путин забросил шесть шайб в хоккейном матче в Сочи
Президент России Владимир Путин забросил шесть шайб в
гала-матче Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Р-Спорт».
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Встреча прошла в ледовом дворце «Большой» в Сочи, и завершилась со счетом 17:6 в пользу команды «Легенды хоккея», за которую выступал Путин и бывшие хоккеисты сборной России Павел Буре и Валерий Каменский. Президент России также сделал три результативных передачи и не реализовал буллит. В составе «Легенд хоккея» также выступал Министр обороны Сергей Шойгу. По информации «Интерфакса», он забросил три шайбы.
Путин впервые принял участие в
Ночная хоккейная лига — официальное объединение любительских хоккейных клубов России, организующее ежегодные соревнования по аналогии с чемпионатами для профессиональных команд. Лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея для развития массового спорта.
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