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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29696322/
10 мая 2017, 16:58 | Хоккей: Россия | ТАСС

Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вышел на лед Олимпийского дворца спорта «Большой» в Сочи, чтобы принять участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

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Партнерами Путина по команде «Легенды хоккея» стали министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, а также Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По традиции глава государства был в красном свитере под 11-м номером.

Противниками президентской команды стала сборная Ночной хоккейной лиги. В белых свитерах на лед вышли владелец «Волга Групп» Геннадий Тимченко, гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин, совладелец и член совета директоров СМП-Банка Роман Ротенберг и другие.

Несколько лет назад Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название — ночная лига) собирались для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.

Первый гала-матч Ночной хоккейной лиги прошел 7 мая 2012 года во Дворце спорта на Ходынском поле в Москве. Тогда в нем также принял участие Путин, причем игра прошла всего через несколько часов после торжественной церемонии инаугурации президента в Кремле.
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