Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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Партнерами Путина по команде «Легенды хоккея» стали министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, а также Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По традиции глава государства был в красном свитере под 11-м номером.

Противниками президентской команды стала сборная Ночной хоккейной лиги. В белых свитерах на лед вышли владелец «Волга Групп» Геннадий Тимченко, гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин, совладелец и член совета директоров СМП-Банка Роман Ротенберг и другие.

Несколько лет назад Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название — ночная лига) собирались для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.