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10 мая 2017, 14:35 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Участие в новом сезоне Ночной хоккейной лиги примут команды из 78 регионов РФ

СОЧИ, 10 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Участие в новом сезоне Ночной хоккейной лиги (НХЛ) примут команды из 78 регионов России, заявил гендиректор НХЛ Игорь Бахмутов.

Финал VI всероссийского фестиваля НХЛ проходит проходит на пяти катках в Сочи с 3 по 17 мая.

«В этом году в соревнованиях приняли участие более 800 команд из 74 регионов страны. Еще четыре региона в следующем сезоне присоединятся к Ночной хоккейной лиге. То есть, еще порядка 50−60 команд мы рассчитываем увидеть», — сказал Бахмутов на пресс-конференции.

«Та инфраструктура, что есть с Сочи, она отличная. Нет смысла что-то придумывать. Если что-то и будет изменено, то по минимуму», — добавил Бахмутов.
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