Участие в новом сезоне Ночной хоккейной лиги примут команды из 78 регионов РФ

Финал VI всероссийского фестиваля НХЛ проходит проходит на пяти катках в Сочи с 3 по 17 мая.

«В этом году в соревнованиях приняли участие более 800 команд из 74 регионов страны. Еще четыре региона в следующем сезоне присоединятся к Ночной хоккейной лиге. То есть, еще порядка 50−60 команд мы рассчитываем увидеть», — сказал Бахмутов на пресс-конференции.