Участие в новом сезоне Ночной хоккейной лиги примут команды из 78 регионов РФ
СОЧИ, 10 мая —
Р-Спорт, Артем Калинин. Участие в новом сезоне Ночной хоккейной лиги (НХЛ) примут команды из 78 регионов России, заявил гендиректор НХЛ Игорь Бахмутов.
Финал VI всероссийского фестиваля НХЛ проходит проходит на пяти катках в Сочи с 3 по 17 мая.
«В этом году в соревнованиях приняли участие более 800 команд из 74 регионов страны. Еще четыре региона в следующем сезоне присоединятся к Ночной хоккейной лиге. То есть, еще порядка 50−60 команд мы рассчитываем увидеть», — сказал Бахмутов на
«Та инфраструктура, что есть с Сочи, она отличная. Нет смысла
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