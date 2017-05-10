Потанин: «Норникель» выделяет 50 млн рублей в год на поддержку ветеранов хоккея
СОЧИ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. «Норильский никель» выделяет порядка 50 миллионов рублей в год на поддержку ветеранов хоккея и еще такую же сумму — на нужды данного вида спорта. Об этом на
пресс-конференции рассказал президент «Норильского никеля» Владимир Потанин.
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«Ночная хоккейная лига — замечательная инициатива, проект мне по душе. География его настолько широка, сотни команд, это объединяющий всех проект. В его рамках идет серьезная поддержка ветеранов, мы не забываем наших прославленных хоккеистов», — сказал президент «Норникеля».
«Мы поддерживаем программу грантов для наших легендарных хоккеистов, помогаем им, если возникают проблемы, — продолжил он. — Порядка 50 млн рублей “Норникель” выделяет на ветеранов в год. Из них 47 млн выделяются на гранты для наших прославленных спортсменов, на поддержку семей уже ушедших от нас хоккеистов, а три млн — на разовую поддержку для решения бытовых проблем. Еще 50 млн рублей идут на другие нужды, например, на фестиваль Ночной хоккейной лиги».
«Норникель» — партнер Олимпийского комитета России (ОКР) и Олимпийской команды России, Международной федерации студенческого спорта (FISU), генеральный партнер зимней Универсиады-2019 в Красноярске, Ассоциации
С 2015 года «Норникель» является официальным партнером Российского футбольного союза и сборной России по футболу. Контракт рассчитан на четыре года, включая период проведения домашнего чемпионата мира 2018 года. Первоочередной целью данного соглашения является развитие детского и юношеского футбола в России.
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