Потанин: «Норникель» выделяет 50 млн рублей в год на поддержку ветеранов хоккея

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В среду в Сочи пройдет гала-матч VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в нем примет участие президент России Владимир Путин. В середине апреля было объявлено, что «Норникель» стал новым генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги, а Потанин возглавил фонд развития турнира. В роли главы совета Потанин контролирует специально созданную целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея и другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта.

«Ночная хоккейная лига — замечательная инициатива, проект мне по душе. География его настолько широка, сотни команд, это объединяющий всех проект. В его рамках идет серьезная поддержка ветеранов, мы не забываем наших прославленных хоккеистов», — сказал президент «Норникеля».

«Мы поддерживаем программу грантов для наших легендарных хоккеистов, помогаем им, если возникают проблемы, — продолжил он. — Порядка 50 млн рублей “Норникель” выделяет на ветеранов в год. Из них 47 млн выделяются на гранты для наших прославленных спортсменов, на поддержку семей уже ушедших от нас хоккеистов, а три млн — на разовую поддержку для решения бытовых проблем. Еще 50 млн рублей идут на другие нужды, например, на фестиваль Ночной хоккейной лиги».

«Норникель» — партнер Олимпийского комитета России (ОКР) и Олимпийской команды России, Международной федерации студенческого спорта (FISU), генеральный партнер зимней Универсиады-2019 в Красноярске, Ассоциации мини-футбола России и общероссийского проекта «Мини-футбол в школу — регион Заполярье», Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд мирового хоккея, Федерации керлинга России и международного турнира Curling Arctic Cup — 2017. Кроме того, компания владеет баскетбольным клубом ЦСКА и мини-футбольным клубом «Норильский никель». На прошедшем в апреле Красноярском экономическом форуме край получил поддержку от компании еще в одном виде спорта — гольфе. Соглашение предполагает создание современной спортивной инфраструктуры гольф-комплекса в Красноярске.

С 2015 года «Норникель» является официальным партнером Российского футбольного союза и сборной России по футболу. Контракт рассчитан на четыре года, включая период проведения домашнего чемпионата мира 2018 года. Первоочередной целью данного соглашения является развитие детского и юношеского футбола в России.