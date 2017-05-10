Решение о молодежном ЧМ по хоккею в Новосибирске отложили на год

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В декабре президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что решение по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, будет принято на конгрессе Международной федерации в мае этого года. Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель обещал сделать все, чтобы именно Новосибирск получил право стать местом проведения МЧМ-2023.

«Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании, а в этом месяце будем выбирать только хозяина взрослого чемпионата мира 2021 года, за который поборются Финляндия и подавшие совместные заявки Белоруссия и Латвия», — объяснил Рене Фазель в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».

Глава департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов заявил корреспонденту VN.ru, что официальной информации о переносе решения пока нет. «Сегодня-завтра мы ждем ответа от российской Федерации хоккея», — сказал Ахапов.

Добавим, что именно к молодежному чемпионату мира 2023 года в Новосибирске построят новую современную ледовую арену. Она будет находиться в районе улицы Горской. Территорию для ледовой арены на берегу Оби рядом с Октябрьским мостом уже перевели в зону коммерческой застройки.

Официальную заявку на проведение молодежного ЧМ по хоккею Новосибирск подал в Париже. Новый ледовый дворец спорта в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Добавим, что в 2018 году молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Баффало (США), в 2019 году — в Ванкувере и Виктории (Канада), в 2020 году — в Праге (Чехия).