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9 мая 2017, 15:53 | Хоккей: Россия | ТАСС

Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 мая сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

<em>МОСКВА 9 мая. /ТАСС/. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> 10 мая сыграет в <nobr>гала-матче </nobr>VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщила <nobr>пресс-служба</nobr> Кремля. Увеличить
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«10 мая 2017 г. в ледовом дворце “Большой” Олимпийского парка Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин сыграет в Гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Президент России был инициатором создания этой любительской хоккейной лиги в 2011 г.

Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России. Путин 4 мая направил поздравления с открытием финального этапа VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги участникам, гостям и организаторам соревнований. Он отметил растущее стремление заниматься спортом в обществе, особенно среди молодежи. Сам глава государства неоднократной выходил на лед в составе команды «Звезды НХЛ».
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