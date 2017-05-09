Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 мая сыграет в
гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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«10 мая 2017 г. в ледовом дворце “Большой” Олимпийского парка Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин сыграет в
Президент России был инициатором создания этой любительской хоккейной лиги в 2011 г.
Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России. Путин 4 мая направил поздравления с открытием финального этапа VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги участникам, гостям и организаторам соревнований. Он отметил растущее стремление заниматься спортом в обществе, особенно среди молодежи. Сам глава государства неоднократной выходил на лед в составе команды «Звезды НХЛ».
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