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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29684199/
9 мая 2017, 14:39 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Скоростная машина» сыграет со «Сталкером» в финале Кубка Крутова Ночной лиги

Московские команды «Скоростная машина» и «Сталкер» стали финалистами шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов».

9 мая «Скоростная машина» добилась победы над командой «Богородск» (Московская область) со счётом 3:0, а «Сталкер» разгромил «Русских Медведей» (Тверская область) — 9:1.

10 мая «Скоростная машина» и «Сталкер» разыграют главный приз Ночной хоккейной лиги — кубок Крутова, а победитель также получит грант от Министерства спорта России на строительство крытого ледового катка в своём городе.
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