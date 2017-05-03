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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29629469/
3 мая 2017, 13:34 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Ранее специалист входил в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева».

Ему будут помогать тренеры Руслан Сулейманов и Дмитрий Курошин. Договоры подписаны на один сезон.

В прошлом сезоне под руководством Василия Чижова «Торос» выбыл из розыгрыша Братины в первом же раунде, уступив питерскому «Динамо».
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