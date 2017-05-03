Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев

Ему будут помогать тренеры Руслан Сулейманов и Дмитрий Курошин. Договоры подписаны на один сезон.

В прошлом сезоне под руководством Василия Чижова «Торос» выбыл из розыгрыша Братины в первом же раунде, уступив питерскому «Динамо».