«Салават Юлаев» попрощался сразу с двенадцатью игроками

Самым нежеланным для болельщиков команды стало расставание с лучшим молодым хоккеистом страны, нападающим Кириллом Капризовым.

Менеджмент «Салавата» принял решение обменять его в московский ЦСКА на денежную компенсацию. Капитана молодёжной сборной России и одного из лучших своих бомбардиров руководство уфимцев оценило в 80 миллионов рублей.

К числу неожиданных также можно отнести расставание с финским защитником Сами Лепистё. О том, что ещё ряд игроков покинут команду, было известно заранее.

Кроме того, клуб заключил двухлетние соглашения с четырьмя хоккеистами. Это защитники Максим Осипов и Филипп Ларсен, а также нападающие Илья Зубов и Йоонас Кемппайнен.