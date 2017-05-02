«Салават Юлаев» попрощался сразу с двенадцатью игроками
В первый день хоккейного межсезонья «Салават Юлаев» попрощался сразу с 12-тью игроками и подписал контракты с четырьмя новобранцами.
Самым нежеланным для болельщиков команды стало расставание с лучшим молодым хоккеистом страны, нападающим Кириллом Капризовым.
Менеджмент «Салавата» принял решение обменять его в московский ЦСКА на денежную компенсацию. Капитана молодёжной сборной России и одного из лучших своих бомбардиров руководство уфимцев оценило в 80 миллионов рублей.
К числу неожиданных также можно отнести расставание с финским защитником Сами Лепистё. О том, что ещё ряд игроков покинут команду, было известно заранее.
Кроме того, клуб заключил двухлетние соглашения с четырьмя хоккеистами. Это защитники Максим Осипов и Филипп Ларсен, а также нападающие Илья Зубов и Йоонас Кемппайнен.
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