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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29618316/
2 мая 2017, 15:23 | Хоккей: Россия | ГТРК Башкортостан

«Салават Юлаев» попрощался сразу с двенадцатью игроками

В первый день хоккейного межсезонья «Салават Юлаев» попрощался сразу с 12-тью игроками и подписал контракты с четырьмя новобранцами.

Самым нежеланным для болельщиков команды стало расставание с лучшим молодым хоккеистом страны, нападающим Кириллом Капризовым.

Менеджмент «Салавата» принял решение обменять его в московский ЦСКА на денежную компенсацию. Капитана молодёжной сборной России и одного из лучших своих бомбардиров руководство уфимцев оценило в 80 миллионов рублей.

К числу неожиданных также можно отнести расставание с финским защитником Сами Лепистё. О том, что ещё ряд игроков покинут команду, было известно заранее.

Кроме того, клуб заключил двухлетние соглашения с четырьмя хоккеистами. Это защитники Максим Осипов и Филипп Ларсен, а также нападающие Илья Зубов и Йоонас Кемппайнен.
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