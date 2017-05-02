Звездный вратарь Якуб Коварж вернулся в «Автомобилист»

Чешский вратарь Якуб Коварж заключил контракт с «Автомобилистом» сроком на два года, сообщает 2 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Как рассказали в пресс-службе команды, Коварж уже выступал за «шоферов» на протяжении трех сезонов. Причем, в сезоне 2014/15 Якуб принял участие во всех матчах команды (60 — в регулярном чемпионате и 5 — в плей-офф), в том же году Коварж попал на Матч всех звезд КХЛ. Всего за наш клуб чех провел 161 игру, 16 из которых — «на ноль».

По окончании прошлого сезона Коварж покинул «Автомобилист». Он потерял место в стартовом составе и перешел в череповецкую «Северсталь».

Коварж неоднократно вызывался в чешские сборные разных возрастов, участвовал в Евротуре, чемпионате мира и Олимпийских играх. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2006, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2011, 2012).

Два месяц назад стало известно, что «Автомобилист» в нынешнее межсезонье ждет серьезное обновление состава. Клуб покинуло порядка десяти человек. Сейчас команда формирует состав на новый сезон. Известно, что команду ждет серьезное увеличение бюджета.