Звездный вратарь Якуб Коварж вернулся в «Автомобилист»
Чех заключил контракт с «шоферами» сроком на два года.
Чешский вратарь Якуб Коварж заключил контракт с «Автомобилистом» сроком на два года, сообщает 2 мая корреспондент «АиФ-Урал».
Как рассказали в
По окончании прошлого сезона Коварж покинул «Автомобилист». Он потерял место в стартовом составе и перешел в череповецкую «Северсталь».
Коварж неоднократно вызывался в чешские сборные разных возрастов, участвовал в Евротуре, чемпионате мира и Олимпийских играх. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2006, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2011, 2012).
Два месяц назад стало известно, что «Автомобилист» в нынешнее межсезонье ждет серьезное обновление состава. Клуб покинуло порядка десяти человек. Сейчас команда формирует состав на новый сезон. Известно, что команду ждет серьезное увеличение бюджета.
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