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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29616254/
2 мая 2017, 13:25 | Хоккей: Россия | dostup1.ru

Четыре хоккеиста покинули челябинский «Трактор»

Новым тренером «Трактора» назначен Андрей Соколов.

Четыре хоккеиста покинули челябинский «Трактор», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официальный сайт ХК.

Речь идет о защитнике Николае Белове, нападающих Дереке Рое, Иржи Новотны и Дмитрии Пестунове.

Белов в сезоне-2016/17 провел 62 матча и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-1». На счету Роя 40 матчей и 12 (6+6) очков при показателе полезности «+1». Новотны провел 27 матчей и набрал в них 8 (4+4) очков при показателе полезности «-1». У Пестунова 27 (12+15) очков в 66 матчах при нулевом показателе полезности.

Кроме того, новым тренером «Трактора» назначен Андрей Соколов, а Алексей Чикалин возвращается к работе с «Белыми Медведями».

Челябинский «Трактор» занял четвертое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и уступил в первом раунде плей-офф. Главным тренеров остается Анвар Гатиятулин, вместе с ним в команде Равиль Гусманов, Виталий Ячменев и Андрей Соколов, тренер по вратарям — Константин Штрахов, по ОФП — Вадим Гудзик и видеотренер — Владимир Гапонов.
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