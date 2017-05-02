Четыре хоккеиста покинули челябинский «Трактор», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официальный сайт ХК.

Речь идет о защитнике Николае Белове, нападающих Дереке Рое, Иржи Новотны и Дмитрии Пестунове.

Белов в сезоне-2016/17 провел 62 матча и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-1». На счету Роя 40 матчей и 12 (6+6) очков при показателе полезности «+1». Новотны провел 27 матчей и набрал в них 8 (4+4) очков при показателе полезности «-1». У Пестунова 27 (12+15) очков в 66 матчах при нулевом показателе полезности.

Кроме того, новым тренером «Трактора» назначен Андрей Соколов, а Алексей Чикалин возвращается к работе с «Белыми Медведями».