ХК «Автомобилист» обменял защитника Алексея Власкина на двух игроков ЦСКА

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, в обратном направлении отправился нападающий Иван Каштанов. Кроме того, «Автомобилист» получил права на Ивана Петракова.

Каштанов родился в Барнауле 24 февраля 1997 года. Начинал в детской команде «Сибири» (Новосибирск), затем перешел в московский ЦСКА. Сезон 2014/15 Иван провел в Северной Америке, выступая за клуб лиги OHL Sudbury Wolves. В 67 играх он набрал 17 (6+11) очков. Затем вернулся в Россию, выступал в МХЛ за «Красную Армию», с которой в этом году выиграл Кубок Харламова, провел 15 матчей в ВХЛ за чеховскую «Звезду» и три игры в КХЛ за ЦСКА.

Петраков родился в Екатеринбурге 15 мая 1999 года. Воспитанник «Спартаковца». В сезоне 2015/16 привлекался к играм «Авто», в восьми матчах МХЛ набрал одно очко. Прошлый сезон выступал за «Автомобилист» в ЮХЛ. В 2016 году был задрафтован ЦСКА.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что воспитанник ХК «Автомобилист» Никита Трямкин возвращается из НХЛ в свой родной клуб.