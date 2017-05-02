ХК «Автомобилист» обменял защитника Алексея Власкина на двух игроков ЦСКА
ХК «Автомобилист» произвел обмен с ЦСКА, в результате которого защитник Алексей Власкин перешел в столичный клуб.
Как сообщили Накануне.RU в
Каштанов родился в Барнауле 24 февраля 1997 года. Начинал в детской команде «Сибири» (Новосибирск), затем перешел в московский ЦСКА. Сезон 2014/15 Иван провел в Северной Америке, выступая за клуб лиги OHL Sudbury Wolves. В 67 играх он набрал 17 (6+11) очков. Затем вернулся в Россию, выступал в МХЛ за «Красную Армию», с которой в этом году выиграл Кубок Харламова, провел 15 матчей в ВХЛ за чеховскую «Звезду» и три игры в КХЛ за ЦСКА.
Петраков родился в Екатеринбурге 15 мая 1999 года. Воспитанник «Спартаковца». В сезоне 2015/16 привлекался к играм «Авто», в восьми матчах МХЛ набрал одно очко. Прошлый сезон выступал за «Автомобилист» в ЮХЛ. В 2016 году был задрафтован ЦСКА.
Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что воспитанник ХК «Автомобилист» Никита Трямкин возвращается из НХЛ в свой родной клуб.
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