Защитник ЦСКА Денисов перешел в магнитогорский «Металлург»
В минувшем сезоне 35-летний защитник провел за армейцев 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 очков.
Защитник клуба ЦСКА Денис Денисов перешел в магнитогорский «Металлург», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Континентальной хоккейной лиги.
Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В прошедшем регулярном чемпионате Денисов набрал 25 очков (7 шайб + 18 передач) в 50 матчах. В
Денисов выступал за ЦСКА в КХЛ с сезона-2012/13. В составе клуба он стал чемпионом России-2014/15 и трехкратным победителем регулярного чемпионата КХЛ. В 2016 году вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина, где армейцы уступили магнитогорскому «Металлургу».
Добавим, что в обмен на денежную компенсацию в магнитогорский «Металлург» перешел нападающий Антон Шенфельд из «Лады».
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