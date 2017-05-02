«Сибирь» продала троих хоккеистов за 425 миллионов рублей
Ведущие игроки «Сибири» — Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов — перебрались в московский ЦСКА, сообщает
пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.
Взамен «Сибирь» получает Александра Шарова и денежную компенсацию. По информации «Спорт-Экспресса», речь идет о 425 миллионах рублей. Со всей тройкой ЦСКА подписал трехлетние контракты. Шалунов будут получать в московском клубе по 150 миллионов рублей за сезон, но у него предусмотрены бонусы в размере 70 миллионов рублей.
Больше 100 миллионов рублей в год будет зарабатывать и Шумаков. А вот 22-летний Окулов подписал контракт на более скромных условиях. За первый сезон в ЦСКА он получит 50, за второй — 60, а за третий — 70 миллионов рублей в год. В случае его перевода в
В минувшем сезоне Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков. В активе Шумакова 37 (16+21) очков в 54 играх. У Окулова 28 (17+11) очков в 59 встречах. «Хоккейный клуб “Сибирь” благодарит Сергея Шумакова, Максима Шалунова и Константина Окулова за их выступление в нашей команде и желает ребятам успехов в новом клубе», — говорится в официальном заявлении клуба.
«Это очень непростой переход для меня лично, но это жизнь. Так получается, что приходится перейти в другой клуб. Я с 6 лет на ЛДС “Сибирь”, я начинал тут… Я влюбился в вас, нашего болельщика, то, что вы творили, когда начиналась игра — это не описать словами. Я всегда буду с радостью возвращаться в Новосибирск и никогда не забуду свой родной клуб, потому что знаю, что без него у меня ничего бы не было», — написал Окулов в соцсети.
Константин Окулов родился в 1995 году в Новосибирске, с 2011 года выступал за молодежную команду «Сибирские Снайперы», с 2013 года — игрок «Сибири». Сергей Шумаков и Максим Шалунов — уроженцы Челябинска. Первый пополнил состав «Сибири» в 2011 году, второй — в 2014 году.
Александр Шаров, перешедший в «Сибирь», является воспитанником «Белых медведей» (Москва). Оказавшись в системе ХК ЦСКА, два сезона сыграл за «Красную армию» в МХЛ, а затем переехал в Тольятти, где дебютировал в КХЛ — в сезоне 2014/2015 провел за «Ладу» 40 матчей (3+4). Затем вернулся в ЦСКА, но шанса сыграть в КХЛ не получил, два последних сезона играл за
Также «Сибирь» сообщила о подписании контракта с воспитанником «Крыльев Советов» Сергеем Коньковым, которому в конце мая исполнится 35 лет. Опытный форвард сыграл в КХЛ 425 матчей (178 очков: 83+95), в Кубке Гагарина — 84 (25 очков: 15+10). В его карьере — команды ЦСКА, «Нефтехимик», «Локомотив», «Динамо». В составе последнего Сергей дважды выигрывал Кубок Гагарина. Прошлый сезон Коньков провел в «Нефтехимике».
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