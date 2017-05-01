Кирилл Капризов ушел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА
УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Кирилл Капризов стал игроком хоккейного клуба ЦСКА. Как сообщает
пресс-служба армейского клуба, уфимцы получили за молодого форварда денежную компенсацию.
Последнее время после чемпионата КХЛ Капризов восстанавливался по индивидуальной программе. На завершившемся накануне «Кубке Алросса» в
Капризов в минувшем сезоне провел за «Салават Юлаев» 49 встреч в регулярном чемпионате, набрав в них 42 (20+22) очка, и пять матчей в
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