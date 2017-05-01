Двадцать хоккеистов покидают нижегородское «Торпедо»

По информации клуба, 30 апреля у ряда игроков «Торпедо» закончился срок действия контрактов с нижегородским клубом.

В списке тех, кто завершил выступать за «Торпедо» — вратари Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков, защитники Артём Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лофквист, нападающие — Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Сёмин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брендон Макмиллан и Владислав Богословский.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК «Торпедо» продлил контракты с четырьмя игроками.