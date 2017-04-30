Путин провел хоккейную тренировку на стадионе «Шайба» в Сочи
СОЧИ, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провёл в воскресенье хоккейную тренировку на олимпийском стадионе «Шайба», куда он приехал после сочинского этапа «Формулы-1», передаёт корреспондент РИА Новости.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В тренировке по приглашению главы государства принял участие почетный член МОК
На стадионе также присутствовала глава фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус», Елена Шмелева. В промежутках между выходами на лёд Путин обсудил с ней вопросы развития олимпийского наследия, включая спортивные объекты.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter