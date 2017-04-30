Путин провел хоккейную тренировку на стадионе «Шайба» в Сочи

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В тренировке по приглашению главы государства принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли, который в эти дни выступает в Сочи с циклом гостевых лекций для детей, обучающихся в образовательном центре «Сириус».

На стадионе также присутствовала глава фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус», Елена Шмелева. В промежутках между выходами на лёд Путин обсудил с ней вопросы развития олимпийского наследия, включая спортивные объекты.