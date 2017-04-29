Шалунов и компания обыграли Словению без Копитара
Олимпийская сборная России обыграла словенцев в последней игре Кубка АЛРОСА (5:3) и победила на петербургском турнире.
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РОССИИ — СЛОВЕНИЯ — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы: Шалунов, 06:56 — 1:0. Санников (Арзамасцев, Чудинов), 12:41 — 2:0. Ильенко (Шалунов, Санников), 30:05 — 3:0. Голичич (Подлипник, Родман), 34:17 — 3:1. Барабанов (Капризов, Черепанов), 37:15 — 4:1. Муршак (Еглич), 39:52, бол — 4:2. Ограеншек (Мусич), 44:29 — 4:3. Шалунов, 58:53, п.в. — 5:3.
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ПАРИЖ
Словенцы приехали на Кубок АЛРОСА тем самым составом, который отправится в Париж на чемпионат мира. Более того, команда Ника Зупанчича полетит во Францию прямиком из Петербурга — до 2 мая у «рысей» запланирован сбор в Северной столице. В пятницу Муршак, Тичар и компания предсказуемо легко разобрались с норвежской полумолодежкой. Дело вполне могло дойти до такой же голевой феерии, которую устроили в четверг Капризов и компания, но в третьем периоде
А ГДЕ КОПИТАР?
Многие болельщики шли на матч сборных России и Словении в надежде увидеть главную звезду «рысей» Анже Копитара. Его «Лос-Анджелес» не попал в
СИБИРСКИЕ ГОЛЫ
В четверг над обороной норвежцев вдоволь поиздевалась тройка Барабанов — Воробьев — Капризов, а грозой словенцев стало «сибирское» звено. Правда в этот раз Шалунову и Санникову пришлось играть без Шумакова — его заменил ярославец Ильенко. В итоге в первом периоде забивали только хоккеисты «Сибири» — Шалунов «раздел» защитника и классно бросил под перекладину, а потом трудовой гол забил Санников. В начале третьего периода сибиряки помогли Ильенко забросить третью шайбу.
ЩИТКИ ШЕСТЕРКИНА
Игорь Шестеркин на турнире в Петербурге презентовал новые щитки, ловушку и блин с двуглавыми орлами и в цветах национальной сборной. В первом периоде матча со словенцами ему нечасто приходилось пускать амуницию в ход. Временами россияне так надолго запирали гостей в их зоне, что, казалось, Шестеркин скучает в ожидании работы. Все изменилось после перерыва. При счете 0:3
НЕРВНАЯ КОНЦОВКА
В третьем периоде опыт словенцев
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