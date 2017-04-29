Шалунов и компания обыграли Словению без Копитара

РОССИИ — СЛОВЕНИЯ — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Голы: Шалунов, 06:56 — 1:0. Санников (Арзамасцев, Чудинов), 12:41 — 2:0. Ильенко (Шалунов, Санников), 30:05 — 3:0. Голичич (Подлипник, Родман), 34:17 — 3:1. Барабанов (Капризов, Черепанов), 37:15 — 4:1. Муршак (Еглич), 39:52, бол — 4:2. Ограеншек (Мусич), 44:29 — 4:3. Шалунов, 58:53, п.в. — 5:3.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ПАРИЖ

Словенцы приехали на Кубок АЛРОСА тем самым составом, который отправится в Париж на чемпионат мира. Более того, команда Ника Зупанчича полетит во Францию прямиком из Петербурга — до 2 мая у «рысей» запланирован сбор в Северной столице. В пятницу Муршак, Тичар и компания предсказуемо легко разобрались с норвежской полумолодежкой. Дело вполне могло дойти до такой же голевой феерии, которую устроили в четверг Капризов и компания, но в третьем периоде бело-зеленые явно расслабились и позволили скандинавам превратить безнадежные 0:4 во вполне боевые 3:5. Так последний матч турнира превратился в битву за алмазный трофей.

А ГДЕ КОПИТАР?

Многие болельщики шли на матч сборных России и Словении в надежде увидеть главную звезду «рысей» Анже Копитара. Его «Лос-Анджелес» не попал в плей-офф, и вполне логично было ожидать капитана «королей» на чемпионате мира. Увы, центрфорвард не доехал до Петербурга и не доедет до Парижа — он сослался на травмы и моральную усталость и попросил Ника Зупанчича не вызывать его в сборную. Зато в состав попали все четыре словенца из КХЛ — Рок Тичар, Жига Йеглич, Роберт Саболич и Ян Муршак. Первые трое составили ударное звено в матче против россиян, а Муршака отправили в тройку к Урбашу и Верличу из австрийского «Филлаха».

СИБИРСКИЕ ГОЛЫ

В четверг над обороной норвежцев вдоволь поиздевалась тройка Барабанов — Воробьев — Капризов, а грозой словенцев стало «сибирское» звено. Правда в этот раз Шалунову и Санникову пришлось играть без Шумакова — его заменил ярославец Ильенко. В итоге в первом периоде забивали только хоккеисты «Сибири» — Шалунов «раздел» защитника и классно бросил под перекладину, а потом трудовой гол забил Санников. В начале третьего периода сибиряки помогли Ильенко забросить третью шайбу.

ЩИТКИ ШЕСТЕРКИНА

Игорь Шестеркин на турнире в Петербурге презентовал новые щитки, ловушку и блин с двуглавыми орлами и в цветах национальной сборной. В первом периоде матча со словенцами ему нечасто приходилось пускать амуницию в ход. Временами россияне так надолго запирали гостей в их зоне, что, казалось, Шестеркин скучает в ожидании работы. Все изменилось после перерыва. При счете 0:3 бело-зеленые пошли вперед и вынудили голкипера результативно ошибиться. Любимец петербургских трибун Барабанов быстро восстановил разницу в счете, но уйти на перерыв с преимуществом в три шайбы не удалось — Муршак удачно реализовал большинство.

НЕРВНАЯ КОНЦОВКА