Олимпийская сборная России по хоккею победила команду Словении и выиграла Кубок «Алроса»

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В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (7-я и 59-я минуты), Степан Санников (13), Артем Ильенко (31) и Александр Барабанов (38). У гостей отличились Боштьян Голичич (35), Ян Муршак (40) и Кен Ограеншек (45).

Сборная России, разгромившая ранее третьего участника турнира, команду Норвегии (8:2), набрала шесть очков и выиграла турнир. Второе место заняли словенцы (три очка), норвежцы стали третьими (ноль очков).