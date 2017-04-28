Возглавляющий «Динамо» (Балашиха) Антипов признан лучшим тренером ВХЛ сезона-2016/17

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Главный трофей ВХЛ — Кубок Братины был разыгран последний раз в нынешнем году. Со следующего сезона трофей будет называться Кубок имени Владимира Петрова. Обладателями последнего в истории Кубка Братины стали хоккеисты «Динамо» из Балашихи, которые в четырех матчах финальной серии переиграли усть-каменогорское «Торпедо».

Также из «Динамо» награду как лучший руководитель клуба ВХЛ получил Андрей Сафронов, а вратарь балашихинской команды Иван Бочаров был признан лучшим новичком лиги.

Приз имени Анатолия Фирсова как лучшему игроку регулярного чемпионата по версии самих хоккеистов, получил Станислав Голованов из нефтекамского «Тороса». Лучшим вратарем сезона-2016/17 стал Денис Франскевич из тюменского «Рубина». Андрей Чуркин из «СКА-Невы» был признан лучшим защитником сезона, а Станислав Голованов из «Тороса» помимо награды лучшего бомбардира, получил еще и приз лучшему нападающему сезона.

Лучшим судьей по итогам сезона ВХЛ был признан Иван Фатеев.