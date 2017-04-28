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28 апреля 2017, 19:35 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Возглавляющий ХК «Красная Армия» Миронов признан лучшим тренером МХЛ сезона-2016/17

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Возглавляющий хоккейный клуб «Красная Армия» Борис Миронов признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2016/17, сообщается в релизе МХЛ.

<em>МОСКВА 28 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Возглавляющий хоккейный клуб Красная Армия Борис Миронов признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги (<span class=error>МХЛ</span>) сезона-2016/17 сообщается в <span class=error>релизе</span> <span class=error>МХЛ</span>. Увеличить
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Миронов возглавил армейскую команду в межсезонье и в первый же год в качестве главного тренера привел «Красную Армию» к победе в чемпионате.

По итогам регулярного чемпионата МХЛ московская команда заняла второе место в Западной конференции, а в финальной серии плей-офф армейцы в четырех матчах обыграли нижнекамский «Реактор» и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Харламова.

С сезона-2015/16 Миронов работал в тренерском штабе «Красной Армии», который с 2013 года возглавлял Михаил Васильев. Кроме того, Миронов руководил командой Запада, которая завоевала Кубок Вызова на Неделе звезд хоккея в Уфе.
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