Возглавляющий ХК «Красная Армия» Миронов признан лучшим тренером МХЛ сезона-2016/17
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Возглавляющий хоккейный клуб «Красная Армия» Борис Миронов признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2016/17, сообщается в релизе МХЛ.
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Миронов возглавил армейскую команду в межсезонье и в первый же год в качестве главного тренера привел «Красную Армию» к победе в чемпионате.
По итогам регулярного чемпионата МХЛ московская команда заняла второе место в Западной конференции, а в финальной серии
С сезона-2015/16 Миронов работал в тренерском штабе «Красной Армии», который с 2013 года возглавлял Михаил Васильев. Кроме того, Миронов руководил командой Запада, которая завоевала Кубок Вызова на Неделе звезд хоккея в Уфе.
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