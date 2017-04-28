Возглавляющий ХК «Красная Армия» Миронов признан лучшим тренером МХЛ сезона-2016/17

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Миронов возглавил армейскую команду в межсезонье и в первый же год в качестве главного тренера привел «Красную Армию» к победе в чемпионате.

По итогам регулярного чемпионата МХЛ московская команда заняла второе место в Западной конференции, а в финальной серии плей-офф армейцы в четырех матчах обыграли нижнекамский «Реактор» и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Харламова.

С сезона-2015/16 Миронов работал в тренерском штабе «Красной Армии», который с 2013 года возглавлял Михаил Васильев. Кроме того, Миронов руководил командой Запада, которая завоевала Кубок Вызова на Неделе звезд хоккея в Уфе.