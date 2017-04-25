Арзамасцев остается в «Салавате Юлаеве»

Об этом объявил официальный сайт клуба. Сообщается, что новый контракт рассчитан на два года.

Напомним, что воспитанник новокузнецкого хоккея перешел в «Салават Юлаев» в 2015 году из череповецкой «Северстали». За два года стал одним из самых надежных игроков обороны уфимцев.

Прошедший сезон стал у Арзамасцева одним из самых успешных в карьере. Он был признан лучшим защитником ноября, принял участие в Матче звезд КХЛ и стал активно привлекаться в сборную России. Также защитник наработал лучший коэффициент надежности в команде — «+11».