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25 апреля 2017, 8:43 | Хоккей: Россия | PROUFU.ru

Арзамасцев остается в «Салавате Юлаеве»

Защитник Захар Арзамасцев принял квалификационное предложение уфимского «Салавата Юлаева» и остается в команде.

Об этом объявил официальный сайт клуба. Сообщается, что новый контракт рассчитан на два года.

Напомним, что воспитанник новокузнецкого хоккея перешел в «Салават Юлаев» в 2015 году из череповецкой «Северстали». За два года стал одним из самых надежных игроков обороны уфимцев.

Прошедший сезон стал у Арзамасцева одним из самых успешных в карьере. Он был признан лучшим защитником ноября, принял участие в Матче звезд КХЛ и стал активно привлекаться в сборную России. Также защитник наработал лучший коэффициент надежности в команде — «+11».
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