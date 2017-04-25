Шведы пополняют ряды ХК «Сибирь»
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 30-летним нападающим «Тре-Крунур» шведом Патриком Закриссоном, сообщает официальный сайт клуба.
Хоккеист уже имеет опыт выступления в КХЛ. В сезоне 2011/12 он отыграл 66 матчей в ныне расформированном «Атланте», а в сезоне 2013/14 — 76 матчей в пражском «Льве». Вместе с чешской командой Закриссон играл в финале Кубка Гагарина, где в упорной борьбе уступил магнитогорскому «Металлургу».
Шведа желали заполучить не только в «Сибири» — интерес к форварду также проявлял «Салават Юлаев». Ранее в СМИ появлялась информация, что тогдашний главный тренер уфимцев Игорь Захаркин, расставшийся с клубом в марте, был не прочь увидеть Закриссона в своей команде. У хоккеиста репутация умного игрока, способного отлично действовать на точке вбрасывания, и именно такой был нужен «Салавату» перед
«Для меня
Последним клубом нападающего был швейцарский «Лугано». За него швед отыграл 35 матчей в регулярном чемпионате и девять матчей в
Новосибирские болельщики с энтузиазмом встретили известие о новичке. «Теперь у нас шведская “Сибирь” будет! По крайней мере, оба шведа неплохи. Как в команду вольются — вот вопрос», — отметил участник форума «Сибири» Cergunja. «Удачи Патрику. Теперь интрига — кто будет третьим?», — добавил пользователь Gegemon.
В марте «Сибирь» подписала контракт с еще одним скандинавом — нападающим сборной Швеции Александром Бергстремом. Известно, что за ним также охотился «Салават». Последние четыре сезона Александр играл в шведском клубе Karlskrona, за 180 матчей он заработал 142 очка (61+81).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter