«Ненадежное звено». Как вратарь Третьяк поставил Канаду на колени

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Хоккей в Канаде — больше чем спорт. Это национальная любовь, переходящая в религию. Для канадцев аксиомой является то, что лучшими хоккеистами являются их соотечественники, лучшая команда в мире — сборная Канады.

Иностранным хоккеистам заслужить уважение и признание канадцев очень сложно. Особенно сложно это было сделать в те времена, когда НХЛ была лигой исключительно североамериканских игроков.

Высшей формой признания заслуг в хоккее для канадцев является включение в Зал хоккейной славы НХЛ.

До 1989 года в Зале славы НХЛ не было ни одного европейского хоккеиста. Первым европейцем стал человек, который в своей карьере не провел ни минуты в составе клубов НХЛ, но для канадцев превратился в настоящее божество.

Этого человека зовут Владислав Третьяк.

В ворота — за красивой формой

Третьяк, Международной федерацией хоккея признанный лучшим хоккеистом XX века, свой путь к мировой славе начал поздно, придя в хоккейную секцию в 11 лет. До этого он успел попробовать себя в различных видах спорта — занимался плаванием, прыжками в воду. Родители Владислава дружили со спортом и с ранних лет водили его на каток. Благодаря этому он, придя в хоккейную школу ЦСКА, держался на льду лучше тех, кто начал заниматься раньше.

Цитата Удивительно, но великий вратарь начинал на позиции нападающего. А воротах Третьяк оказался из-за … формы. Полевым игрокам комплектов хоккейного обмундирования не хватало, а Владислав, который, по его собственным словам, и в секцию-то пришел из-за формы, хотел получить ее во что бы то ни стало.

Свободным же комплектом был вратарский, и Третьяк встал в ворота.

В 11 лет Владислав начал играть в воротах, а в 15 великий Анатолий Тарасов подключил его к тренировкам с основным составом ЦСКА.

Задиристый «Птенец»

Третьяк прогрессировал невероятно — в 16 лет он дебютировал в матче чемпионата СССР против «Спартака», в 17 впервые сыграл за сборную СССР на турнире на приз газеты «Известия».

Третьяк вспоминал, что опытные игроки дали юному вратарю прозвище «Птенец» — «из-за длинной шеи и тонкого голоса».

В 1970 году 18-летний «Птенец» впервые стал чемпионом мира, в 19 лет превратился в основного вратаря сборной, а в феврале 1972 года стал обладателем золотой медали Олимпиады в Саппоро.

Ни о какой протекции речь не шла — опытнейшего голкипера Виктора Коноваленко и других конкурентов Третьяк превзошел в честной борьбе.

«В трудных ситуациях он проявляет нерешительность»

Но осенью 1972 года сборную СССР ждало совершенно новое испытание — встреча с канадскими профессионалами.

В то время игроки НХЛ не принимали участия в чемпионатах мира и Олимпиадах. Канадских любителей сборная СССР, ставшая лидером мирового хоккея, побеждала на регулярной основе.

Канадцам, поначалу смотревшим на происходящее свысока, захотелось поставить выскочек на место, показав, кто на самом деле лучший в мире.

Первый матч серии должен был состояться 2 сентября 1972 года в Монреале.

Цитата Специалисты НХЛ имели о сборной СССР весьма смутно представление, а еще меньше знали о Третьяке.

В августе 1972 года в СССР прилетели тренер клуба «Торонто Мэйпл Ливс» Джон Маклеллан и главного скаута той же команды Боб Дэвидсон.

Они должны были посмотреть товарищеские матчи советской сборной. После игры сборной СССР и ЦСКА специалисты записали: «Третьяк, кажется, еще очень молод, чтобы выстоять против НХЛ. В трудных ситуациях он проявляет нерешительность. Вратарь — самое ненадежное звено в советской команде».

«Мы съедим их сырыми!»

Упрекнуть Маклеллана и Дэвидсона нельзя — на их глазах Третьяк пропустил восемь шайб. Сегодня многие историки хоккея полагают, что главный тренер сборной Всеволод Бобров применил тактическую хитрость — игроки сборной нарочно валяли дурака перед «разведчиками».

Сам Третьяк рассказывал, что у него просто голова была занята другим — буквально на следующий день должна была состояться его свадьба.

Но, с легкой руки канадских специалистов, в североамериканской прессе появились статьи, в которых утверждалось, что русский вратарь перед натиском профессионалов не устоит.

Такие настроения сохранялись вплоть до начала первого матча.

Из воспоминаний канадского вратаря Кена Драйдена об открытой тренировке сборной СССР в Монреале: «Казалось, русские нападающие во время броска не умеют правильно распределять вес тела. Защитники, большие и неуклюжие, чуть не падали, пытаясь резко изменить направление движения».

Цитата Перед первым матчем в раздевалке сборной СССР появился знаменитый канадский вратарь Жак Плант, который стал объяснять Третьяку, как играют ведущие канадский форварды.

Плант, похоже, сделал это из сострадания: выглядевший даже моложе своих 20 лет «птенец» Третьяк, казалось, был обречен стать «жертвой».

И начало первого матча вроде бы это подтвердило. На 30-й секунде Фил Эспозито забросил в ворота Третьяка первую шайбу.

Из воспоминаний Владислава Третьяка: «О’кэй, — покровительственно похлопал меня рукавицей Фил Эспозито, открывший счет. Мол, не переживай, паренек. Вспомни, с кем играешь».

Из книги Ж. Терру «Вбрасывание века»: «Когда Третьяк пропустил первую шайбу на 30-й секунде, все стали кричать: «Мы съедим их сырыми! Какого черта они здесь делают?!».

На 6-й минуте в ворота сборной СССР влетела вторая шайба, и под сводами монреальского «Форума» на электрооргане сыграли похоронный марш.

Порхать, как «бабочка»

Но как раз в этот момент советские хоккеисты пришли в себя. Атака навалилась на ворота канадцев, а Третьяк перестал пропускать.

Советский вратарь вытаскивал «мертвые» шайбы, а зрители с удивлением смотрели на его непривычную манеру игры.

Все ведущие хоккейные вратари того времени играли в так называемом стиле «стенд-ап». Его суть — оставаться на ногах до последнего, не падать.

Третьяк использовал стиль «баттерфляй» — он отражал большинство бросков, находясь на коленях. В этой позиции он уверенно мог закрывать нижние углы, что было слабым местом стиля «стенд-ап».

Цитата Советский вратарь порхал в воротах, словно бабочка, доводя канадских форвардов до исступления. Он успевал реагировать и на броски издали, и на броски в упор, и на добивания.

К финальной сирене счет был 7:3 в пользу сборной СССР.

Отношение к Третьяку у канадской публики поменялось кардинально. Стало ясно, что перед ними талантливый вратарь, который играет в хоккей совершенно непривычным для них образом, но играет блестяще. За голкипером стали ходить толпы канадских поклонников, мечтающих об автографе.

«Случайный прохожий в Монреале с большей вероятностью слышал о Третьяке, чем о Хендерсоне»

«Канада перебросала сборную СССР в шести матчах из восьми, а процент отраженных Третьяком бросков не производит впечатления в современных реалиях (88,4%), но тогда его игра была абсолютно захватывающей», — пишет в своей книге Puckson the Net хоккейный историк Джо Пеллетье.

Суперсерия —1972, состоявшая из восьми матчей, завершилась победой канадцев. Решающую шайбу в 8-м матче и во всей серии за 34 секунды до финальной сирены забил Пол Хендерсон. Этот момент в Канаде впоследствии отразят на памятных монетах, на которые попадет и Третьяк.

«Этот гол я всегда буду считать самым обидным из всех пропущенных», — писал много лет спустя сам вратарь. Ведь в той атаке он отразил первый бросок, и пропустил лишь с добивания.

Но в памяти канадцев Третьяк остался навсегда. В 2012 году, к 40-летию Суперсерии канадский журналист Дейв Стаббс написал: «Сегодня случайный прохожий в Монреале с большей вероятностью слышал о Третьяке, чем о Хендерсоне, удар которого принес Канаде победу в Суперсерии».

«Так создавался культ!»

«Я видел хороших вратарей. Видел отличных. Но не видел голкипера, кроме вашего Третьяка. Второго такого голкипера нет», — говорил канадский тренер Дэйв Кинг.

Возможно, если бы Третьяк сыграл в Канаде только в 1972 году, он не оставил бы такого следа. Но играл также в Суперсерии-1974 против профессионалов из лиги ВХА, в клубной серии в составе ЦСКА против команд НХЛ. А в 1981 году в финале Кубка Канады он раз за разом останавливал атаки канадцев, что позволило сборной СССР одержать оглушительную победу со счетом 8:1, и впервые выиграть этот почетный трофей.

В Канаде в «желтой» прессе однажды опубликовали сенсацию — еще в детстве Третьяку сделали специальную операцию, чтобы сделать его выдающимся вратарем, и теперь его колени гнутся во все стороны. «Так создавался культ: «Не мы виноваты в том, что плохо играли, это все Третьяк!», — отшучивался сам вратарь в интервью «Советскому спорту».

Наставник

Третьяк сам так и не сыграл в НХЛ, хотя в 1980-х имел и желание, и предложения. Но власти СССР тогда не рискнули отпустить в Северную Америку одну из своих самых ярких хоккейных звезд.

В 1990-х года Третьяк был тренером-консультантом вратарей в клубе НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Любимым учеником Третьяка стал канадец Эд Бельфор, которому удалось выиграть Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок мира, пришедший на смену Кубку Канады, и покорить ту вершину, которую не покорил Третьяк — выиграть Кубок Стэнли.

Сегодня вратарским стилем «баттерфляй» пользуется подавляющее большинство голкиперов мира, в том числе и в Канаде. Так что утверждение о том, что Третьяк поставил Канаду на колени, верно во всех смыслах.