Рустэм Хамитов поздравил игроков и тренеров хоккейного клуба «Горняк» с победой в финале Кубка Регионов
УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов направил телеграмму игрокам и тренерскому штабу хоккейного клуба «Горняк» (Учалы), который второй год подряд выиграл Кубок Регионов — главный трофей первенства Национальной Молодёжной хоккейной лиги. В финальной серии учалинцы одержали уверенную победу над командой «Дизелист» из Пензы.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Уважаемые тренеры и хоккеисты команды «Горняк»!
Сердечно поздравляю вас с уверенной победой в финале
Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно представлять Башкортостан, повышать свое мастерство, новыми успехами вносить весомый вклад в копилку побед республиканского спорта.
Крепкого вам всем здоровья, благополучия, удачи и новых успехов!
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