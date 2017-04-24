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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29533625/
24 апреля 2017, 14:57 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поздравил игроков и тренеров хоккейного клуба «Горняк» с победой в финале Кубка Регионов

УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов направил телеграмму игрокам и тренерскому штабу хоккейного клуба «Горняк» (Учалы), который второй год подряд выиграл Кубок Регионов — главный трофей первенства Национальной Молодёжной хоккейной лиги. В финальной серии учалинцы одержали уверенную победу над командой «Дизелист» из Пензы.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемые тренеры и хоккеисты команды «Горняк»!

Сердечно поздравляю вас с уверенной победой в финале плей-офф Национальной Молодёжной хоккейной лиги! В поединках с серьёзными соперниками вы проявили по-настоящему спортивный характер, показали великолепную игру и второй раз подряд стали обладателями главной награды первенства — Кубка Регионов.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно представлять Башкортостан, повышать свое мастерство, новыми успехами вносить весомый вклад в копилку побед республиканского спорта.

Крепкого вам всем здоровья, благополучия, удачи и новых успехов!
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