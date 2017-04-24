Рустэм Хамитов поздравил игроков и тренеров хоккейного клуба «Горняк» с победой в финале Кубка Регионов

В телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемые тренеры и хоккеисты команды «Горняк»!

Сердечно поздравляю вас с уверенной победой в финале плей-офф Национальной Молодёжной хоккейной лиги! В поединках с серьёзными соперниками вы проявили по-настоящему спортивный характер, показали великолепную игру и второй раз подряд стали обладателями главной награды первенства — Кубка Регионов.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно представлять Башкортостан, повышать свое мастерство, новыми успехами вносить весомый вклад в копилку побед республиканского спорта.

Крепкого вам всем здоровья, благополучия, удачи и новых успехов!