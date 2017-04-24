ТХК находится на грани закрытия

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Клуб вычеркнут из всех бюджетов, деньги не поступают с прошлого года, в ближайшее время должна начаться процедура банкротства.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов:

«Да, клуб сейчас находится на грани банкротства. Чемпионы Универсиады оказались никому не нужны. Большие долги по зарплатам перед игроками, тренерским и административным штабами действительно имеются. Мы находимся в полном неведении, что будет дальше с клубом.

Закрытие клуба, повлечет за собой роспуск двух команд — ТХК и «Тверичи». Вся наша система по воспитанию и подготовке тверских игроков будет разрушена в один день. Тверским ребятам из хоккейной школы попросту не куда будет идти по окончанию спортивной школы. Тверь останется без хоккея. Это печально, но это сегодняшняя правда. О ТХК придется говорить только в прошедшем времени, — сказал Пафифов.