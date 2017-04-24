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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29529043/
24 апреля 2017, 11:30 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

ТХК находится на грани закрытия

Базовый клуб сборной на Зимнюю Универсиаду 2017 года, чемпион этой Универсиады, находится на грани закрытия.

Базовый клуб сборной на Зимнюю Универсиаду 2017 года чемпион этой Универсиады находится на грани закрытия. Увеличить
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Клуб вычеркнут из всех бюджетов, деньги не поступают с прошлого года, в ближайшее время должна начаться процедура банкротства.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов:

«Да, клуб сейчас находится на грани банкротства. Чемпионы Универсиады оказались никому не нужны. Большие долги по зарплатам перед игроками, тренерским и административным штабами действительно имеются. Мы находимся в полном неведении, что будет дальше с клубом.

Закрытие клуба, повлечет за собой роспуск двух команд — ТХК и «Тверичи». Вся наша система по воспитанию и подготовке тверских игроков будет разрушена в один день. Тверским ребятам из хоккейной школы попросту не куда будет идти по окончанию спортивной школы. Тверь останется без хоккея. Это печально, но это сегодняшняя правда. О ТХК придется говорить только в прошедшем времени, — сказал Пафифов.
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